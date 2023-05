Temperatuur stijgt in Dordrecht

HOE IS HET NU MET? Nikita’s moeder­melksie­ra­den gingen ‘viral’, nu heeft ze iets nieuws: kettingen met daarin cryo-embryo’s

Nadat Nikita Boelens in 2016 vertelde over de moedermelksieraden die ze maakt, ging haar verhaal viraal. Wereldwijd stroomden de aanvragen binnen. Ondertussen wist ze haar collectie verder uit te breiden: behalve haarlokken en as verwerkt ze nu ook cryo-embryo’s in kettingen en oorbellen.