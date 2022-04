Te veel nieuwe woningen, renovatie Burgemeester Winklerplein levert drie maanden vertraging op

Na 25 jaar lijkt het Sliedrecht­se winkel­plein eindelijk de beloofde metamorfo­se te krijgen

Zou het na bijna 25 jaar dan tóch? Misschien wel. Er lijkt weer wat schot te zitten in de metamorfose van het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht waar iedereen inmiddels reikhalzend naar uitkijkt. De wethouder én ondernemers op het plein zijn in ieder geval ,,blij en dankbaar dat er weer een stapje is gezet. We zijn nu echt heel dichtbij een oplossing.”

6 oktober