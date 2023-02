Syrische vluchteling (24) begint inzamelingsactie in Ambacht: ‘Ik wil wat voor mijn geboorteland doen’

In Hendrik-Ido-Ambacht worden zaterdag spullen ingezameld voor Syrië. Initiatiefnemer is de Syrische vluchteling Naeim Safaye (24). ,,Ik zag alle acties voor Turkije en wilde ook wat doen voor míjn geboorteland.’’

Safaye vluchtte in 2015 met zijn ouders en broertje uit Aleppo. De stad is zwaar getroffen. ,,Mijn familie woont nog daar. We hebben dagelijks contact. Mijn opa en oma wisten op tijd hun huis te verlaten, sliepen de afgelopen dagen in de auto. Maar de ruiten zijn stukgegaan, het is koud en ze zijn al in de tachtig, dus zijn ze toch teruggegaan naar hun huis met scheuren.’’

Quote De Syrische gemeen­schap is best nieuw in Nederland; dat is ook een reden dat er weinig van dit soort acties zijn opgezet Naeim

Machteloos voelde hij zich in Nederland bij het zien van de beelden van mensen onder het puin. ,,Vanaf dag één ben ik al bezig om iets te regelen voor Syrië. Van vrienden hoorde ik wat er nodig was. Ik probeerde in contact te komen met hulporganisaties die actief zijn in Syrië, maar zij zeiden dat ze door de politieke sancties niet daarheen konden.’’

Op LinkedIn deelde hij drie dagen geleden een hartverscheurend bericht. ‘Dit kan toch niet waar zijn. Op dit moment zijn in mijn geboorteland vrienden en familie dakloos of sterven onder het puin. Vandaag nog hoorde ik van een bevriende familie die na elf uur om hulp roepen dood werd aangetroffen. De reddingsacties liggen nu stil. Er zijn geen lampen. Er gaat nu veel hulp naar Turkije maar helaas niet naar Syrië vanwege de politieke sancties. Maar humanitaire hulp mag toch niet lijden onder politieke sancties’.

Ramp op een ramp

,,Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij voor Turkije. De Syrische gemeenschap is best nieuw in Nederland; dat is ook een reden dat er weinig van dit soort acties zijn opgezet.’’ Inmiddels heeft het kabinet 10 miljoen euro uitgetrokken voor noodhulp aan Syrië. ‘Voor de Syriërs is dit een ramp op een ramp’, sprak minister Schreinemacher.

Inmiddels heeft Safaye contact met Stichting Help Syrië. ,,Zij zorgen voor het transport. We zijn wat aan de late kant, maar het is nooit té laat. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Hopelijk zien mensen de oproep op tijd.’’

Wie spullen wil doneren, kan die zaterdag 11 februari tussen 10 en 16 uur brengen naar het gemeentehuis aan de Weteringsingel in Hendrik-Ido-Ambacht. Onder meer tenten, dekens en warme kleding zijn welkom.

