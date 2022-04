Sylvesters ‘Box of Doom’ verovert de internationale popscene

Sylvester Vogelenzang De Jong is geen wereldberoemde artiest en heeft geen geweldige stem. Toch heeft deze simpele, maar intelligente man uit Hendrik-Ido Ambacht wel contact met de grootste artiesten op aarde. Kensington, Snow Patrol, Garth Brooks, Golden Earring en Lenny Kravitz. Hij kent ze allemaal. ,,Ja, het is wel bijzonder hoe het is gelopen,’’ zegt hij. ,,Toch ben ik zelf niet zo van die muzikanten onder de indruk. Het doet me niet zoveel. Het zijn ook gewoon mensen. Pas toen ik werd benaderd door de Zweeds rockband Opeth, waar ik zelf al jarenlang fan van ben, kneep ik mezelf wel even in de arm. Ik kon niet geloven dat ze met me wilde samenwerken.’’