Swendeline geeft eigen draai aan haar periode als stadsdichter: ‘Ik ben niet bang om iets te zeggen’

Wat als jouw familie koloniale sporen blijkt te hebben? ‘Een gevoelig onderwerp en pijnlijke vraag’

De sporen van het koloniale verleden in Dordrecht komen steeds meer aan het licht. Diverse Dordtse families waren (in)direct betrokken bij het koloniale systeem. Zo had de familie Vriesendorp een suikerraffinaderij. Hoe ga je om met zulke koloniale sporen in je familiegeschiedenis? ,,Het gaat om erkenning.”

22 november