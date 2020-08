Suzanne (31) werd jarenlang misbruikt door haar vader: ‘Wat heeft die man een schade aangericht’

Acht jaar na hun contactbreuk waren Suzanne en haar vader in juni voor het eerst weer samen in een ruimte, in de rechtszaal in Dordrecht. De Heerjansdammer zat in het verdachtenbankje, zijn dochter op de publieke tribune. ,,Het was raar om hem na al die tijd weer te zien’’, vertelt ze nadien vanuit haar huiskamer in haar huidige woonplaats Wageningen. Ze deed als slachtoffer tijdens de zitting beroep op haar spreekrecht, om iedereen in de zaal voor eens en voor altijd duidelijk te maken wat er in haar leven is gebeurd en wat dit met haar heeft gedaan. ,,Ik heb hem aangekeken toen ik het oplas.’’