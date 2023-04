Susan en haar team zetten zich in voor minima: ‘Het overvalt me weleens wat hier allemaal staat’

Ook Oranje Wit kan titelfavo­riet niet stuiten: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we erin blijven’

Oranje Wit is er zaterdag niet in geslaagd Scherpenzeel, de gedoodverfde kampioen in de eerste klasse D, pootje te lichten. Belangrijkste reden voor het verlies was het belabberde begin van de Dordtenaren.