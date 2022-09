Suppende kinderen vegen met schepnetjes Spuihaven schoon

Wordt brokkenpi­loot Floyd Huisdier van het Jaar?

Een operatie omdat hij een wollen draad had opgegeten en een gebroken poot na een ruzie met de andere kat des huizes. Het eerste levensjaar van het Dordtse katertje Floyd was tumultueus. En dit is precies de reden waarom zijn baasje Tibbe (10) en de 8-jarige Elynn hopen dat hij tot Huisdier van het Jaar wordt gekozen.

20 september