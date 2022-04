Stuur jouw mooiste Koningsdag-foto naar ons op

Rowin (20) maakt statement met afvalbeeld van ‘mens’: ‘We maken een rotzooi van de aarde’

Met een sculptuur van een ‘mens’ volledig gemaakt van afval wil beginnend kunstenaar Rowin van Herpen (20) aandacht vragen voor het probleem van zwerfafval. Het ruim drie meter hoge beeld op het terras van restaurant Verhage in de Dordtse wijk Stadspolders springt in het oog. ,,Dat is precies de bedoeling; ik wil mensen laten nadenken.”

