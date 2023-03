Strijd tegen verontreiniging door Chemours gaat door, ook na uitspraak rechter

,,Natuurlijk gaan we door. Het is harder nodig dan ooit.’’ Joop Keesmaat en zijn medestrijders van de actiegroep Gezondheid Vóór Alles zijn vastberaden: ze blijven gewoon uit protest elke zaterdag vervuilde grond uit Sliedrecht voor de poort van Chemours storten.

Het is het zoveelste ‘koekje van eigen deeg’ dat een kleine tien mensen hier dumpen: de Sliedrechtse grond is verontreinigd met PFOA en GenX-stoffen uit de fabriek van Chemours, aan de overkant van de rivier. Daags er voor heeft de rechtbank Den Haag een forse streep gehaald door een flink aantal vergunningvoorschriften, waarmee de provincie de luchtverontreiniging door het bedrijf aan banden had willen leggen. Chemours voerde onder meer met succes aan dat de technieken om de uitstoot van allerlei PFAS te verminderen nog lang niet bruikbaar zijn.

Beetje ontdaan

Een beetje ontdaan zijn ze wel, de actievoerders. ,,Ik hoop niet dat dit betekent dat ik hier nog eens 150 keer naar toe moet’', zegt één van hen. Maar een simpele rekensom leert dat het over 150 weken nog maar begin 2026 is, terwijl de bepaling dat de PFAS-uitstoot in 2025 met 99 procent teruggedrongen moet zijn nu juist geschrapt is.

De kans dat dat een jaar later wel lukt lijkt klein. Nul uit de pijp, de eis van Gezondheid vóór Alles is nog veel verder weg. ,,Nu ja, dan gaan we ook dan door,’’ klinkt het. Keesmaat denkt het er het zijne van. ,,Met de rechtspraak is niets mis, maar de regels zijn vreselijk ingewikkeld geworden. Een bedrijf als Chemours zet daar een legertje goede advocaten op en dan winnen ze het’', treurt hij.

Meer mensen bij acties betrekken

Ondertussen zinnen sommigen op meer acties dan alleen maar eens emmertjes grond wegbrengen. Dat blijft immers maar een symbolische actie van een klein clubje mensen, die nauwelijks gezien wordt. Meta Kamphuis, buurtbewoonster en vrijwilliger bij de Socialistische Partij, zint op andere mogelijkheden om meer mensen bij de strijd te betrekken: ,,Misschien moeten we een grote handtekeningenactie gaan houden, en dan een echte demonstratie.’’

In het clubje overheerst tussen de regels door de verontwaardiging over de opstelling van Chemours. Dat claimde afgelopen dinsdag nog dat het pas sinds 2017 weet dat naar de lucht uitgestoten PFOA en GenX-stoffen uiteindelijk toch op de grond terecht komen, met name in Sliedrecht. ,,Waar had dat spul dan moeten blijven’', klinkt het schamper.

Quote Dit is echt onvoorstel­baar. Chemours zal er wel dure advocaten op gezet hebben. Kitty Kruger, Gemeenteraadslid in Dordrecht

Kitty Kruger, gemeenteraadslid voor GroenLinks en onlangs mede-initiatiefneemster van de nagenoeg raadsbrede demonstratie tegen de vervuiling door Chemours, is al net zo ontdaan als de actiegroep. ,,Dit is echt onvoorstelbaar’', vindt ze: ,,Hoe kan dit? We zijn al jaren bezig. Er lag toch een vernietigend rapport over wat er daar uit de schoorsteen komt, met als uitkomst dat dat moest stoppen? Chemours zal wel dure advocaten hebben...’’

Ook juridische strijd gaat door

De juridische strijd over de milieuvergunning van het bedrijf zal overigens ook nog wel even voortduren. Om te beginnen kan de provincie nog tegen de beslissing van de rechtbank in beroep gaan bij de Raad van State. Formeel gaat het om wijzigingen, die de provincie op eigen initiatief in een oude vergunning had aangebracht. Inmiddels ligt er een compleet nieuwe vergunning, maar de nu vernietigde voorschriften uit de oude vergunning komen ook daarin terug.

Om die reden heeft Chemours inmiddels al een schorsing van de nieuwe vergunning aangevraagd. Als die toegewezen wordt, blijft de oude vergunning (zonder de vernietigde voorschriften) gewoon van kracht.



