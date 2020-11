Strengere lockdown hangt ons boven het hoofd: wat betekent dat en hoe valt het te voorkomen?

Nieuw-Lekkerlan­der (24) zwaar toegeta­keld en beroofd door groep jongens in Zwijn­drecht

3 november Een 24-jarige man uit Nieuw-Lekkerland is naar nu blijkt afgelopen zondagavond zwaar mishandeld en beroofd door een groep jongens. Dat gebeurde aan het begin van de avond op de Parklaan in Zwijndrecht, waar het slachtoffer was omdat hij via social media een afspraak had gemaakt.