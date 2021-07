Streep door Parkies 2021: ‘Dit komt voor ons totaal onverwacht’

Zo komt Brand Parkies 2021 naar Dordrecht: ‘Heel blij met Weizigt­park als locatie’

5 juli In een cirkel blijven zitten, niet meezingen en dansen in de Biesbosch; dat was de noodgedwongen invulling van Parkies in 2020. Maar nu, met een nieuwe hofleverancier, veel soepelere maatregelen én een centrale locatie, lijkt Parkies volgende week weer bijna ‘normaal’ terug te keren. ,,We hopen de samenleving zo wat lucht te geven.’’