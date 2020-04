Streep door Dordt in Stoom door coronacrisis

Er gaat een streep door Dordt in Stoom in Dordrecht. Het succesvolle evenement in en om de havens van Dordrecht zou begin juni voor de negentiende keer plaatsvinden, maar de coronacrisis gooit roet in het eten.

Dat is dinsdagmorgen besloten in overleg met burgemeester Wouter Kolff. Het kabinet besloot eerder dat alle evenementen tot 1 juni verboden worden, maar Dordt in Stoom zou net na die datum plaatsvinden.

Het evenement vindt om het jaar plaats en trekt verspreid over drie dagen een kwart miljoen bezoekers. De eerstvolgende editie vindt nu plaats in 2022. ,,We hebben expres niet voor uitstel van een paar maanden of een jaar gekozen’’, zegt voorzitter Marco Westland.

Gevaren

Het is immers onduidelijk hoe de situatie na de zomer is. ‘Het virus zal nog lang actief blijven en het bestuur van Dordt in Stoom acht dan de gevaren te groot. Het evenement brengt te veel mensen dicht en langdurig bijeen op kades, stoomschepen, stoomtrein en modelbouwshow’, schrijft de organisatie in een persbericht.

,,Eén keer eerder hebben we het twee jaar achter elkaar gedaan en daarvan hebben we toen direct al gezegd dat we dat nooit meer zouden doen. Dat is teveel werk voor een vrijwilligersorganisatie als de onze.’’