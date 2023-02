Streep door doorstart Bakkerij Van der Waal

Van der Waal heeft 112 jaar bestaan en had drie vestigingen in Ridderkerk, twee in Hendrik-Ido-Ambacht en een in Alblasserdam. Bij de bekendmaking van het faillissement vorig jaar verklaarde het familiebedrijf dat het niet langer in staat was door te gaan vanwege de hoge grondstofprijzen en energiekosten.