Storingen in Merwedebrug komen door softwareproblemen

Dat zegt de Dordtse wethouder Rik van der Linden, die met Rijkswaterstaat, de beheerder van de brug én de N3, in gesprek is over de problemen. ,,Er zijn problemen met de software van de brugbediening en die zijn helaas nog niet achterhaald. Maar ik neem aan dat dit snel opgelost wordt, want het is een irritant probleem. Rijkswaterstaat leest ook de krant en berichten van weggebruikers.’’ Op sociale media wordt steevast veel gemopperd als de brugklep weer eens dienst weigert.

Toezeggingen

Hij durfde evenwel geen toezegging te doen over de termijn waarop de problemen verholpen zijn. ,,Ik weet niet of dit een paar dagen of veel langer gaat duren.’’ Diverse politieke partijen stelden onlangs schriftelijke vragen aan het college over het euvel.

Gemeenteraadslid Theo Oostenrijk (CDA): ,,Die brug is kwetsbaar. Wat hebben we aan een nieuwe N3 als we daar nog frequenter dan nu stilstaan door een defecte brugbediening.’’

Vanaf 2020 staat groot onderhoud van de weg op de rol.