Stomdronken man (28) pleegt na verjaardagsfeestje roofoverval voor het station: ‘Breng me naar huis!’

Warme maand, dus blijf alert op blauwalg en botulisme bij een plons in het water

Weinig regen en veel strandweer. Dat wordt voor de hele maand augustus voorspeld. Maar het is afwachten of de verkoelende dip overal in de regio gemaakt kan worden. Blauwalg ligt bij aanhoudende warmte op de loer, net als botulisme.

7 augustus