Stevige buien met een enkele keer onweer in Dordrecht vandaag

Rachel en Raymonds slaapkamer vliegt in brand door ventilator: ‘Kijk uit met wat voor ding je koopt’

Het zijn tropische weken en dat weet Rachel ook. Daarom zette ze zondag de ventilator aan voor haar kat Zwartje, die graag een dutje doet op haar bed. Later die middag ging het mis: de ventilator vatte vlam en de slaapkamer dus ook. ,,De buurvrouw kwam naar me toe racen en riep: ‘Je huis staat in brand!’’’