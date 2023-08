Stenen laten los boven Dordtse Wereldwinkel: ‘Gelukkig kreeg ik ze niet op mijn hoofd’

Waar staat de favoriete boom van Dubbeldam en Wielwijk?

Misschien heb je er weleens een afspraakje gehad, zit je er graag te mijmeren, of geeft hij je behalve schaduw ook troost. Of kijk je elke dag hoe mooi hij er nu weer uitziet. Jouw boom. Jouw favoriete boom in de wijk kun je nomineren voor de wijkboomverkiezing. De verkiezing is een initiatief van de Bomenridders Dordrecht. De prijs is voor de boom.