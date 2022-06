Stem voor invoering van parkeervergunningen of koop een vouwfiets

DORDT EIGEN-AARDIG De tongbreken­de straatna­men in het Land van Valk zijn (voor de zoveelste keer) veranderd

Schokkend nieuws: de straatnaambordjes in het Land van Valk zijn veranderd. Bekomt u maar even rustig van deze bruuske mededeling. Wel even een geruststelling. De straatnamen zelf zijn nog hetzelfde maar de verklarende onderschriften op de borden zijn anders geworden.

