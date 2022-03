Steeds minder schipperskinderen, en dus sluit Dordts schippersinternaat in 2024 de deuren

De schippersinternaten in Nederland kampen al jaren met een teruglopend aantal kinderen. In 2016 moest het internaat in Werkendam zijn dependance al sluiten. Oorzaak is de schaalvergroting in de binnenvaart. Daardoor blijven er minder schepen over, terwijl de bemanningen steeds vaker in ploegendiensten werken. Schippersvrouwen kiezen er dan snel voor om met de kinderen in een huis aan de wal te gaan wonen. Aan internaten, waar kinderen in groepen wonen om naar school te kunnen gaan, bestaat daardoor steeds minder behoefte.