Steeds meer grote, toonaangevende bedrijven kiezen voor de Drechtsteden: ‘We beginnen op te vallen’

Zwaan zwemt rond met touw om zijn nek, duikers schieten te hulp om hem van het onding te verlossen

Een zwaan die in de vijver bij de Plutolaan in Dordrecht met een touw om zijn nek rondzwom, is gered. Iemand had gezien dat het dier door het touw telkens aan een boei vast bleef zitten en geen kant op kon. En dus belde de toeschouwer de dierenambulance, die al snel ter plaatse kwam.

25 maart