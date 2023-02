Steeds meer acties voor Turkije en Syrië in Dordt: ‘Als je er familie hebt, voel je die betrokkenheid nog meer’

Op steeds meer plekken in de regio worden acties opgezet om geld in te zamelen voor Turkije en Syrië. Groep 6-7 van IKC De Wereldwijzer in Dordrecht zamelt flessen in. In de klas zitten veel kinderen met familie in de door aardbevingen getroffen landen.

,,Ik wilde er sowieso aandacht aan besteden in de klas’’, zegt juf Monique Weijers. ,,Maar ik wilde ook iets dóen, zodat de kinderen het gevoel hebben dat ze een steentje kunnen bijdragen.’’

De school zamelt spullen in en brengt die naar de Ayasofya Moskee voor Turkije, maar Weijers wilde ook graag voor de Syrische kant iets betekenen. Daarom bedacht ze een flessenactie, waarbij het statiegeld wordt gestort op Giro 555. ,,Het doel was 500 euro, we zitten nu al op 413,25 euro’’, aldus de lerares vrijdagmiddag. ,,En we gaan nog zeker een week door.’’

Quote Elke ramp is natuurlijk verschrik­ke­lijk, maar als je er familie hebt zitten dan voel je die betrokken­heid nog meer Cemaynur Safranti, Mijn Tweede Thuis

Ook de Dordtse kinderopvangorganisatie Mijn Tweede Thuis is een flessenactie begonnen. ,,Zowel ons team als de kinderen zijn een gemêleerd gezelschap’’, vertelt eigenaresse Cemaynur Safranti.

,,Elke ramp is natuurlijk verschrikkelijk, maar als je er familie hebt zitten dan voel je die betrokkenheid nog meer. Een collega van ons was toevallig op vakantie in het rampgebied. Gelukkig is ze ongedeerd en inmiddels weer veilig in Nederland. Maar we wilden graag iets doen.’’

Verdubbeld

Het bedrag dat door middel van statiegeld wordt opgehaald, zal door Mijn Tweede Thuis worden verdubbeld. ,,We hebben de kinderen op de bso erbij betrokken. Op deze manier willen we hen ervan bewust maken dat alle beetjes helpen.’’ Het geld wordt overgemaakt naar de Turkse rampenbestrijder AFAD. ,,We hopen dat het geld dan nog sneller op de juiste plek terechtkomt.’’

De inzamelingsactie van de Ayasofya Moskee aan de Merwedestraat in Dordrecht is een groot succes. ,,De focus ligt nu op eerste hulpmaterialen en luiers en babyvoeding’’, vertelt voorzitter Ziya Safranti. De actie loopt nog tot en met zaterdag. Maandag gaat waarschijnlijk de laatste vrachtwagen rijden. Deze vrijdag en zaterdag is het ook mogelijk om Adana-kebabs te kopen op de parkeerplaats van de moskee. De opbrengst gaat naar Turkije.

Quote We hadden het erover hoe geweldig het is dat bij humanitai­re rampen iedereen solidair is Margret Stolk, Dordts raadslid

De Dordtse raadsleden Margret Stolk, Aydin Gundogdu, Mehmet Safranti, Masum Kolkilic en Abdullah Aysal zijn een eigen doneeractie gestart. ,,Het kwam spontaan op toen we elkaar troffen bij de Ayasofya Moskee’’, vertelt Stolk.

,,We hadden het erover hoe geweldig het is dat bij humanitaire rampen iedereen solidair is. Ik zei: kunnen wij zelf niet iets doen? Het geld overhandigen we aan de voorzitter van de moskee, zodat het rechtstreeks naar Turkije kan en er geen euro vanaf gaat.’’

De gemeente Dordrecht maakte vrijdag bekend nog eens 91.500 euro over te maken naar Giro 555. Eerder doneerde de gemeente al 30.000 euro voor transportkosten van Dordtse hulpgoederen naar het getroffen gebied.

