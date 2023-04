SteDoCo kan titel vergeten na nederlaag in regioclash bij ASWH: ‘Dit was van onze kant dramatisch’

Supermarkt oplichten met nep-statiegeld­blik­jes? Leuk bedacht, maar zinloos: ‘Die machines zijn superslim’

Oude blikjes inleveren om statiegeld op te strijken, heeft geen zin. Dat bleek wel in de Jumbo supermarkt in Sterrenburg in Dordrecht, die deze week een 44-jarige Dordtenaar betrapte op fraude. ,,De machines zijn superslim, die filteren blik zonder statiegeld er zo uit.’’