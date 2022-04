Stapelverliefde burgemeester geeft baan op voor relatie met ambtenaar

Dat zegt hij in een exclusief interview met het lokale medium alblasserdamsnieuws.nl: ‘Na mijn scheiding in april 2020, heb ik recent nieuw geluk in mijn leven gevonden. Een prille relatie die, omdat deze in werksfeer is ontstaan, vraagt om binnen afzienbare termijn keuzes te maken. Voor mij is het vanzelfsprekend dat bij een hiërarchische verhouding de hogergeplaatste vertrekt’, zegt Paans (54), die sinds juli 2015 burgemeester is in het Damdorp. Hij wil andere media pas te woord staan tegen het moment dat hij daadwerkelijk vertrekt.

Afgelopen zomer werd hij nog herbenoemd voor een tweede termijn van zes jaar, maar vanwege de relatie komt daar nu een vroegtijdig einde aan. Paans vertrekt naar verwachting in januari 2023. Hij kwam de ambtenaar geregeld tegen tijdens overleggen, waarna de twee verliefd werden op elkaar.

Niet bij wet verboden

Daarbij realiseerden beiden zich direct dat dat voor gefronste wenkbrauwen zou kunnen zorgen, hoewel het niet bij wet verboden is voor een bestuurder om een relatie aan te knopen met een ambtenaar.

De twee besloten er ondanks alle bezwaren voor te gaan. ‘Maar we stonden nog wel voor de vraag: zijn we zo verliefd, dat we dit gaan doorzetten en gaan delen met de mensen in de organisatie? In januari hebben we de conclusie getrokken dat we hiervoor willen gaan’, vertelt hij aan alblasserdamsnieuws.nl. ‘In februari is het bestaan van de relatie op de werkvloer gedeeld met de hele organisatie en de gemeenteraad.’ Daarnaast droeg hij zijn portefeuilles over, zodat hij en de ambtenaar niet meer samen hoeven te werken.

Behalve de liefde geeft Paans ook andere redenen aan voor zijn vervroegde vertrek. Alblasserdam is volgens hem niet meer de gemeente die het was toen hij aantrad. Het dorp heeft volgens hem een ander profiel burgemeester: ‘Er werd in 2015 een burgervader gevraagd’, zegt hij tegen alblasserdamsnieuws.nl. ‘En nu zie je dat in 2022, eigenlijk per saldo iedere dag een sheriff nodig is, die iedere dag bezig is met veiligheidsvraagstukken, met handhaving, toezicht en optreden. (...) Ik ben niet de burgemeester, die dag in dag uit sheriff wil zijn.’

Daarnaast is er op het politieke vlak één en ander veranderd, waarbij het bij herhaling om principiële zaken als zondagsrust en het lhbti-beleid ging. Het leidde er toe dat de SGP vorig jaar uit de coalitie stapte vanwege een toeristenbusje dat op zondag door het dorp ging rijden.

Gevolg was dat Paans inhoudelijke portefeuilles op zijn bord kreeg, terwijl hij als burgemeester gewend was neutraal te zijn en boven de partijen te staan. ‘Ik kwam in korte tijd tot besef dat ik met de inhoud bezig wil zijn, waarbij ik mij realiseerde dat ik de tweede ambtstermijn niet ga volmaken.’

Met de gemeenteraad is nu afgesproken dat Paans aan kan blijven, na het afstoten van de portefeuilles waarin hij te maken had met zijn geliefde. Dat is volgens de politieke partijen een werkbare situatie. De procedure om te komen tot een nieuwe kroonbenoemde opvolger wordt nu opgestart, met als streefdatum 1 februari 2023.

Onduidelijk is nog wat Paans dan gaat doen. Een nieuwe burgemeesterschap noemt hij ‘op voorhand niet aannemelijk’, al sluit hij dat evenmin uit. ‘Dat betekent dat ik nu niet bezig ben met solliciteren naar iets anders’, zegt hij een persbericht van de gemeente.

