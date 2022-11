‘Sportspeeltuin’ helpt 4- tot 6-jarigen motorische vaardigheden te versterken

Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen zaterdag een uur lang hun energie kwijt in de Dordtse sporthal De Dijk. Onder professionele begeleiding gaan de kleintjes rennen, springen, vangen en gooien in de ‘sportspeeltuin’. Een initiatief van Next Volley Dordrecht.

De volleybalclub stelt dat in de sportspeeltuin op deze manier veel motorische vaardigheden worden aangeleerd. ‘Op deze leeftijd is bewegen al belangrijk om op latere leeftijd nog meer plezier te hebben in sport en spel’, schrijft Next Volley Dordrecht.

Al jaren zien gezondheidsdeskundigen en bijvoorbeeld ook topcoaches als Jac Orie, een negatieve trend. ‘Gouden’ schaatstrainer en data-verzamelaar Orie neemt al langere tijd tests af bij jonge schaatsers en ziet bijvoorbeeld dat ze door de jaren heen minder belastbaar zijn geworden en dat er sprake is van een lagere zuurstofopname.

De Dordtse sportvereniging komt nu in de benen tegen bewegingsarmoede van de jongste generatie. Ze wil hen fysiek uitdagen, want dan houden kinderen er lol in en is de kans groter dat ze ook op latere leeftijd voldoende blijven bewegen. Wat weer tot de nodige gezondheidswinst leidt.

Motorische vaardigheden

Bij de nieuwe sportspeeltuin ligt de focus niet direct op het beoefenen van volleybal, maar wel op de grondvormen van bewegen, die van belang zijn binnen het volleybal, namelijk gooien en springen. Ander fundamentele motorische vaardigheden als rennen, schoppen en balans houden komen eveneens aan bod.

Ook op 19 november, 3 december en 17 december is er een sportspeeltuin-uur in De Dijk aan de Schenkeldijk 10. Telkens van 09.30 tot 10.30 uur, behalve op 3 december, dan is het van 17.30 tot 18.30 uur. Volgend jaar wordt gekeken hoe het verder gaat. Deelname is gratis, aanmelden via sportspeeltuin@nextvolleydordrecht.nl wordt zeer gewaardeerd. Tijdens het uur is het de bedoeling dat (een) ouder(s) in de buurt blijft/blijven.

