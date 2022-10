Sportcentrum wil bijspringen zodat mensen met hoge gasrekening toch kunnen douchen

Groeneweg is daarover nu in gesprek met de gemeente. Het gaat dan over de praktische invulling van de maatregel, maar vooral ook over de kosten. Het sportcentrum heeft zelf immers ook te maken met een gasrekening die drie keer zo hoog is als normaal.

We moeten sowieso met de gemeente om tafel over onze gasreke­ning, dus dan kunnen we dit gelijk meenemen

,,We moeten sowieso met de gemeente om tafel daarover, dus dan kunnen we dit gelijk meenemen. Er zijn heel veel mensen die dit nodig hebben en wij hebben die douches toch. Als het kan, helpen we graag. Al hadden we een jaar geleden natuurlijk niet kunnen bevroeden dat we hierover moeten nadenken.’’ Onduidelijk is nog vanaf welke datum de douches eventueel opengesteld worden.