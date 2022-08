Spookrijder drinkt te veel alcohol en vliegt uit de bocht, andere automobilist wijkt uit en rijdt tegen een paal

De spookrijder reed tegen het verkeer in over de A27 en vervolgde vervolgens zijn weg over de N214 richting Sliedrecht. Ondanks dat de politie de achtervolging nog niet had ingezet reed de man met zo‘n hoge snelheid dat het uit de bocht vloog. Het avontuur kwam uiteindelijk ten einde in het water naast de parkeerplaats van VV Sliedrecht. De man kon zelfstandig uit de auto komen en werd na een korte vlucht aangehouden.

,,We kregen een melding over een spookrijder en een melding over een auto in het water. Uiteindelijk bleek het om dezelfde auto en persoon te gaan. Nadat de man uit de bocht is gevlogen is hij richting de A27 gelopen. Daar is die uiteindelijk aanhouden door de politie voor het rijden onder invloed en gevaarlijke rijgedrag,’’ aldus een woordvoerder van de politie.