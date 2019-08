Speurtocht naar Dirk Dalebout op het water levert opnieuw niets op

Man zwaarge­wond door val van trap bij woning aan Viottakade in Dordrecht

13:42 Een man is maandagmorgen zwaargewond geraakt bij een val van een trap bij of in een woning aan de Viottakade in Dordrecht. De straat was korte tijd afgesloten vanwege de inzet van hulpdiensten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerder van de politie.