Speurhond vindt spoor van vermiste Dirk (52)

De onvindbare Dirk Dalebout uit Dordrecht is na zijn verdwijning mogelijk door het Weizigtpark naar de achterkant van het station in het centrum gelopen. Een speurhond heeft dit spoor van de 52-jarige Dordtenaar opgepikt en gevolgd.

De uitkomsten van deze inzet van de speurhond Bono zijn door de politie direct opgepakt. De recherche heeft camerabeelden opgevraagd bij de NS, maar daaruit bleek volgens de familie dat de bewuste camera aan de zuidzijde van het station tot overmaat van ramp kapot is.

De politie gaat daarom nu ook camerabeelden opvragen van op de perrons én aan de voorkant van het centrale station in de stad uit de bewuste nacht en ochtend van de verdwijning.

Voor de familie is het een klein sprankje hoop na vijf dagen waarin er geen enkel teken van leven is vernomen van Dirk Dalebout. ,,Want je weet verder echt helemaal niks’’, zegt dochter Celine, die minder dan een week voor de verdwijning nog met haar vader naar Ajax-PSV ging en er toen nog niets aan de hand leek.

Dirk Dalebout is na zijn verdwijning mogelijk door het Weizigtpark naar de achterkant van het station in het centrum gelopen.

Taal noch teken

Haar vader bleek in de nacht van woensdag op donderdag plots te zijn verdwenen uit zijn huis in Oud-Krispijn, waar hij woont met vrouw Jacqueline (52) en dochter Celine (22).

Dalebout, die kort ervoor zijn baan was kwijtgeraakt doordat zijn contract niet werd verlengd maar al wel druk aan het solliciteren was, vertrok te voet en nam niets mee van zijn persoonlijke bezittingen. Bij het uitlezen van zijn telefoon bleek dat hij om 01.17 uur een laatste bericht had gestuurd naar zijn voormalige werkgever en dat hij enkele dagen eerder op zijn laptop had gezocht op termen die de autoriteiten doet vrezen voor zijn gezondheid.

De verdwijning van de Dordtenaar ging als een lopend vuurtje door Nederland en bereikte zodoende ook Eppo Bouwman uit Sassenheim, de eigenaar van speurhond Bono. ,,Ik las overal dat er taal noch teken van de man was vernomen sinds hij uit de woning is vertrokken. Het verhaal greep me aan. En ik had nergens gelezen dat er al speurhonden waren ingezet.’’

Jacqueline (links) en Celine Dalebout zijn op zoek naar hun man en vader Dirk Dalebout.

Shirt

Zijn hond wordt normaliter ingezet om te zoeken naar vermiste soortgenoten, maar hij kan volgens Bouwman net zo goed aan de hand van een geur de gangen van mensen nagaan. Belangeloos bood hij zijn Bono aan; een aanbod dat de radeloze familie maar al te graag aannam.

Quote Het is geen exacte wetenschap, maar Bono heeft het heel vaak juist. Dit zou een indicatie kunnen zijn Eppo Bouwman, Eigenaar speurhond In de woning van Dalebout werd een shirt van de vermiste Dordtenaar uit de wasmand getrokken en onder de neus van de kruising van een labrador en cane corso gehouden. ,,We zijn aan de achterkant de steeg uitgegaan, net zoals Dalebout die nacht is vertrokken’’, vertelt Bouwman. ,,Bono had gelijk een goed spoor te pakken.’’

Dat leidde eerst naar het bankje aan de kop van de vijver aan de Viottakade. Zowel op als onder het bankje sloeg de speurhond vaak aan. ,,Dat kan er op duiden dat Dalebout daar een tijd heeft gezeten.’’

Het spoor leidde vervolgens via de Erasmuslaan naar het Weizigtpark en eindigde zonder afslagen bij het station. ,,Het is geen exacte wetenschap, maar Bono heeft het heel vaak juist. Dit zou een indicatie kunnen zijn.’’

Tips? Bel de politie op 0900-8844.