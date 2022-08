Spartelbadje De Paddestoel twee weken na opening alweer gesloten

Nieuwbouw spartelbad­je belangrijk, ‘maar kan het niet wat goedkoper?’

Nieuwbouw van het populaire spartelbadje in het Wantijpark is in de Dordtse politiek onomstreden, maar verschillende partijen hikken wel aan tegen de hoge kosten. ,,Een starterswoning zit in dezelfde prijsklasse als waar hiervoor een toilet gerealiseerd wordt.’’

