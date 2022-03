Soap rond MerwedeLingelijn krijgt vervolg; treinen mogelijk ongeschikt voor nieuwe beveiliging

In Papen­drecht voelt geen partij zich verliezer van verkiezin­gen, maar welke ‘winnaar’ mist de boot?

De Papendrechtse politiek neemt een externe informateur in de hand om het vormen van een nieuwe coalitie in goede banen te leiden. Dat is vermoedelijk geen slechte zet, want met een beetje fantasie kan een meerderheid van de negen politieke partijen menen een goede kans te hebben op een rol in de onderhandelingen.

17 maart