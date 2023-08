Snackbar Oudelandshoek overgenomen door buurvrouw: ‘Nu verse friet in plaats van fabrieksfriet’

Astrid de Vos (58) van Snackbar Oudelands­hoek overleden: ‘Ze kon stug kijken maar had hart van goud’

Astrid de Vos, hét gezicht van snackbar Oudelandshoek in de Dordtse wijk Stadspolders, is op 58-jarige leeftijd overleden. ,,Ze stond nog volop in het leven, dit is heel verschrikkelijk”, zegt haar zoon Wesley. De snackbar is voor onbepaalde tijd gesloten.