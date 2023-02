Sloop ANWB-pand begonnen, oplevering appartementen over twee jaar

Flat van 27 meter

Trillingsmeters geplaatst

De buren hebben zich er al geruime tijd geleden bij neergelegd dat de bouw niet tegen te houden was. ,,Ik snap nog steeds niet dat ze iets laten bouwen aan de zuidkant van de Spuiboulevard, zodat die in de schaduw komt te liggen, maar dat is een gelopen race’’, vertelt Mathijs Reppel, die het dichtst bij de nieuwbouw woont. Met de aannemer hebben ze goed contact: ,,Ze nemen ons serieus en ze hebben keurig trillingsmeters geplaatst. Ons huis is niet onderheid, dus dat zal tijdens de bouw best wel eens schudden.’’