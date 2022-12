Slingerende drankrijder gepakt na dolle rit over A15 en A27

Wonen met uitzicht over de Oude Maas: nieuwe appartemen­ten en stadswonin­gen in de verkoop

De bouw van toekomstig woonicoon High & L’Eau aan de Oude Maas in Zwijndrecht is al in volle gang en de volgende fase gaat in de verkoop. Gemeente en ontwikkelaar AM hebben woensdag een overeenkomst getekend voor de bouw van het tien verdiepingen hoge appartementengebouw Nouv’eau en Oeverture, een blok van vier stadswoningen.

1 december