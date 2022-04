Sliedrechtse winkels ten noorden van de A15 mogen voortaan op alle zondagen open

In het nieuwe akkoord schrijven de drie partijen, die elk een wethouder leveren, dat ze rekening willen houden met de grote verschillen in principes in de gemeente. ‘We herkennen ook het economisch belang van verruimde zondagsopenstelling op de meubelboulevard en in het Noord-Oost-Kwadrant vanwege de concurrentie met vergelijkbare verkoopcentra. Dit betekent voor een deel van onze inwoners een pijnlijke stap en voor een even zo groot deel een stap die best een stap verder had mogen gaan.’