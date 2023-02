Sliedrechtse watertorenterrein ligt er bijna een jaar na sloopkogel nog steeds hetzelfde bij

Edson (43) verdwijnt na 23 jaar met zijn Barber en Tattoo studio uit de Dordtse binnenstad: ‘Ben het zat’

Hij knipte als jongen van 15 al mensen in de schuur, tatoeëerde ze sinds zijn achttiende. Maar Dordtenaar Edson Rafael (43) stopt er nu mee, na decennia in de binnenstad een zaak te hebben gehad. Het pand aan de Tolbrug is te huur. ,,Vaste klanten balen dat ik vertrek, maar het is genoeg geweest.’’

4 februari