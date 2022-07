Sliedrecht staat bij herdenkingsboom stil bij gevolgen coronapandemie

‘Pittige tocht’ voor mensen met psychische problemen en verslaving levert 132.000 euro op: ‘Heel belangrijk’

Zo’n 160 mensen fietsten in twee dagen tijd 1200 kilometer en haalden daarbij 132.000 euro op voor stichting De Hoop, die zich inzet voor mensen met een verslaving of psychische problemen. ,,Dit is zó belangrijk.”

4 juli