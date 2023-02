Sliedrecht onderzoekt locatie voor azc: ‘Willen in totaal 250 opvangplekken creëren’

Sliedrecht bekijkt momenteel de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp. De locatie moet plek gaan bieden aan tenminste honderd asielzoekers. Onderzocht wordt of de opvang in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden.

Hiermee verwacht het gemeentebestuur in elk geval te voldoen aan de wettelijke taakstelling. Het azc zal voor ten minste vijf jaar ontwikkeld worden, aldus het college. Ook wordt de crisisnoodopvang in het gemeentekantoor, waar sinds september zo’n 50 asielzoekers zitten, verlengd.

In totaal wil Sliedrecht 250 opvangplekken creëren. ,,Met deze extra plaatsen bieden we omliggende gemeenten de mogelijkheid om hun taakstelling rond de opvang van asielzoekers in te vullen, onder de strikte voorwaarde dat die gemeenten dan een deel van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders van Sliedrecht overnemen.’’

Quote We nemen nu zelf de regie en helpen mee aan het oplossen van een probleem wethouder Ton Spek

Het college besloot halverwege december al dat de crisisnoodopvang in het gemeentekantoor niet tot 31 december 2022, maar tot in ieder geval 1 april 2023 open zou blijven. Ook die ‘deadline’ is weer verschoven. Tot zeker 1 juli 2023 worden de asielzoekers opgevangen in het gemeentekantoor.

Met het nu wederom verlengen van de opvang geeft Sliedrecht gehoor aan het verzoek van staatssecretaris Eric van de Burg om de crisisnoodopvang langer voort te laten duren. Het probleem van landelijke grootschalige opvang is immers nog steeds niet opgelost.

Alvast heft in eigen handen nemen

Volgens wethouder Ton Spek wil Sliedrecht met de extra opvangplekken vooruitlopen op de wettelijke plicht om ‘als gemeente verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van asielzoekers’. ,,We nemen nu zelf de regie en helpen mee aan het oplossen van een probleem.’’ De wethouder geeft aan dat de ervaringen met de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen goeds beloven. ,,En daardoor hebben we er vertrouwen in dat onze gemeenschap bij de komst van nieuwe asielzoekers opnieuw grote betrokkenheid zal tonen.’’

Quote Er wordt geen ruimte geboden om tegen het azc in het geweer te komen Mark Jongeneel, Slydrecht.NU

De huidige opvanglocatie kan niet nog jaren gebruikt worden. Voor het gemeentekantoor stond namelijk al een verbouwing gepland, waarvoor de crisisnoodopvang daar uiterlijk ergens dit kalenderjaar weer afgebouwd moet zijn.

Over kleine week meer duidelijk

Het nieuws van het college was de deur nog niet uit of de eerste politici lieten hun ongenoegen blijken. ,,Er wordt geen ruimte geboden om tegen het azc in het geweer te komen’’, klinkt het vanuit de partij Slydregt.NU. Fractievoorzitter Mark Jongeneel spreekt van een ‘dieptepunt in onze democratie’. ,,Het is tenenkrommend dat burgemeester Jan de Vries, zonder de bevolking te raadplegen, zijn vinger heeft opgestoken met de mededeling dat Sliedrecht asielzoekers wil opvangen. Totaal mesjogge!”

Aankomende donderdag, op 16 februari gaat het college met de raad in gesprek over de aangekondigde voornemens. Volgende week, op dinsdag 21 februari, wordt er een beslissing genomen. Beide bijeenkomsten vinden ‘s avonds plaats in de Lockhorst. Geïnteresseerden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Momenteel is het college in gesprek met omliggende gemeente en met het COA. Mocht er een geschikte locatie - mogelijk dus in Sliedrecht-Noord maar misschien elders - gevonden worden, dan gaat het college in gesprek met inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.

