Sliedrecht koerst aan op een coalitie zónder de tweede grootste partij, als het aan informateur ligt

De aanbevelingen van Jansen volgen na verschillende ‘open, openhartige en mooie gesprekken’, meldt hij dinsdagavond aan de gemeenteraad van het dorp. ,,Iedereen heeft ambitie voor Sliedrecht met elkaar gemeen. En de wens dat het dorp zich de komende jaren zal moeten verstevigen en moet werken aan de eigen identiteit.”

SGP-ChristenUnie werd na de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste met zeven zetels (net als afgelopen jaren). PRO Sliedrecht kreeg er vijf, en is daarmee de tweede grootste partij in het dorp. CDA heeft er drie, Partij van de Arbeid 2 en VVD 2. Slydregt.NU won één zetel en heeft er nu in totaal twee.

Quote Ik krijg sterk de indruk dat mijn stem er niet meer toe doet. Ik kan alle stemmers beloven: wij zullen een luis in de pels zijn Mark Jongeneel, Slydregt.NU

VVD, CDA, SGP-ChristenUnie zijn nu dus op papier de meest kansrijke combinatie, meent Jansen. Dit valt ook te lezen in zijn tweedelig rapport. ,,Op inhoud lijkt er op veel thema’s brede consensus over de richting die Sliedrecht op moet. Dit komt doordat Koers 2030 door alle partijen als uitgangspunt wordt gezien voor de periode 2022-2026. PRO Sliedrecht ziet het alleen anders wat betreft de bouw van woningen in Sliedrecht-Noord. Zij blijven tegenstander van bouwen daar.” Er is bij die partij twijfels over het nut en de noodzaak ervan, maar ook over de haalbaarheid. De PvdA blijft óók nog ‘wat gereserveerd’ over bouwen in Noord. ,,Onder voorbehoud van de verdere uitwerking en samenhang met binnenstedelijke plannen staan zij hier echter constructief in.”

Een coalitie met PRO Sliedrecht zou volgens Jansen tot ‘meer inhoudelijke verschillen’ leiden. ,,De kans op discussies (ook in het college) over nut en noodzaak van noodzakelijke investeringen en voorbereidingen, is daardoor groot.” Een samenwerking in een andere samenstelling met de PvdA zou kansrijk kunnen zijn, maar die partij kiest er bewust voor om de gemeenteraad in te gaan. ,,Dit past ook bij de kritische rol die de fractie wil innemen.”

Zondagsrust als grootste twistpunt

Volgens Jansen is de zondagsrust het grootste twistpunt. ,,Alle partijen behalve de SGP-CU en het CDA pleiten voor (meer) openstelling op zondagen. Partijen geven daarbij aan begrip en respect te hebben voor de verschillende standpunten en daar vooral een open gesprek over te willen voeren.”

In ieder geval is iedereen het erover eens dat de soms al decennia durende projecten zoals de metamorfose van het Burgemeester Winklerplein en Sliedrecht Buiten de komende jaren écht van de grond moeten komen. Over de verplaatsing van de voetbalvelden naar de andere kant van het spoor wordt gezegd: ,,Duidelijkheid voor de vereniging staat centraal.”

Verder staat op de planning voor de nieuwe coalitie de komende jaren: het renoveren van het Raadhuis en gemeentekantoor. Al zou daar nog niet iedereen enthousiast over zijn. ,,Op zichzelf steunt iedereen het idee, maar het duurt lang, er is volgens enkele partijen te weinig visie en uitwerking en daardoor nog teveel onduidelijk.”

De vaart er in

Mark Jongeneel, die met zijn partij Slydregt.NU één zetel won, voelt zich bekocht na de bekendmaking van de voorkeurscoalitie van de informateur. ,,Ik krijg sterk de indruk dat mijn stem er niet meer toe doet. Ik kan alle stemmers beloven: wij zullen een luis in de pels zijn. Zorgen dat de vaart er in blijft. VV Sliedrecht zal een nieuwe accommodatie krijgen. En het Burgemeester Winklerplein zal in de volgende bouwfase terechtkomen.”

