Slachtoffer steekincident rijdt eerst naar huis en belt dan hulpdiensten; vrouw (29) opgepakt

UPDATEBij een steekpartij in een woning in Hardinxveld-Giessendam woensdagochtend is een 27-jarige Papendrechter gewond geraakt. Een 29-jarige Hardinxveldse werd later op de dag aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden woensdagochtend rond 11.10 uur massaal opgeroepen voor een steekpartij in de Madeliefstraat in Papendrecht. Bij aankomst van de politie bleek dat een man (27) met steekwonden en al van Hardinxveld-Giessendam naar zijn eigen dorp, Papendrecht, was gereden. ,,Het lijkt erop dat hij bij thuiskomst merkte dat de verwondingen toch een belletje naar de hulpdiensten waard was’’, concludeerde de politie 's ochtends al.

De steekpartij vond plaats aan de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam. Een 29-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam werd na de steekpartij opgespoord en is vervolgens door het Team Parate Eenheid in een woning in Gorinchem aangehouden. De politie gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer.

Traumaheli was niet nodig

Kort na de melding van woensdagochtend kwamen meerdere ambulances en politievoertuigen ter plaatse. Een traumahelikopter was al onderweg, maar deze werd een paar minuten later geannuleerd. De Papendrechter is overgebracht naar het ziekenhuis, maar was wel bij kennis.

