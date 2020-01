Slaapzakmoord na 43 jaar uit de mottenballen: ‘Vrouwen plegen bijna geen moorden’

Hoe de fascineren­de verhalen van opa zorgden voor een boek over een bijna vergeten verzetsman

25 januari De Dordtse verzetsstrijder Willem den Boer dreigde in de vergetelheid te raken. Kleinzoon Just Stam dook in de geschiedenis en schreef het boek Ook voor jouw kinderen over het fascinerende leven van zijn opa.