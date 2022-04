Simon (60) nam kledingzaak van zijn vrouw over toen ze plotseling overleed: ‘Maar het kan zo niet langer’

Al 27 jaar had Sylvera een winkel in de Dordtse binnenstad. Eerst aan de Grote Spuistraat, later op de Voorstraat en vorig jaar februari kreeg ze de sleutel voor een nieuw winkelpand, ook op de Voorstraat. ,,Er was toen een lockdown, dus ze kon niet open’’, vertelt haar man Simon. ,,Ondertussen knapten wij - Sylvera, mijn zoon en ik - de winkel op.’’ In april ging ze voor het eerst open. ,,Het was geweldig. Ze was niet te stoppen.’’