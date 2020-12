Seks met 13-jarig meisje in Dordts hotel: OM eist drie jaar celstraf tegen man uit Geertruidenberg

Albert Schweitzer ziekenhuis ziet aantal coronapa­tiën­ten weer toenemen

5 december Het aantal coronapatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht stijgt sinds een week weer. Vrijdag lagen er dertig patiënten in de kliniek. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer maakt zich zorgen. ,,Het blijft erg druk.’’