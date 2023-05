Scooter botst vol op Ria (73) en rijdt tot woede van haar kinderen door: ‘Ze zag lijkbleek, het was zo zielig’

Dordrechts Museum organi­seert rondlei­ding door tentoon­stel­ling Jan Veth in gebaren­taal

Slechthorenden en doven kunnen op zaterdag 17 juni een rondleiding volgen door de tentoonstelling Het oog van Jan Veth in het Dordrechts Museum. De rondleiding in de Nederlandse Gebarentaal wordt verzorgd door een gids die zelf doof is.