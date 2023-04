Schreeuwende kinderen en huilende baby's: achterburen ervaren jarenlang overlast van kinderdagverblijf

Van nooit verteld verhaal tot het complot om Hitler te vermoorden: herden­kings­the­a­ter in Zwijn­drecht­se kerk

Staat predikant René Wouda van de Zwijndrechtse Bethelkerk plotseling te midden van de acteurs van het Dordtse toneelgezelschap Inter Amicos. Samen brengen ze in de aanloop naar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag een oorlogsverhaal over keuzes in extreem moeilijke tijden.