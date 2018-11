Schilder (53) overleden na val van steiger in Dordrecht

Drumschool Jens uit Dordrecht in actie voor Serious Request met ‘Drum 4 Life’

7:03 ‘Drum 4 Life’: dat is precies wat leerlingen van Drumschool Jens in poppodium het Dolhuis in Dordrecht zondag doen. Al drummend halen ze geld op voor Reanimeren in Nederland (één van de goede doelen van Serious Request dit jaar).