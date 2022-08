Schijnwerpers gericht op Boskalis: accepteren aandeelhouders overnamebod van investeerder HAL?

Baanzoeken­de 55-plus­ser moet op zoek naar ander soort werk

Werkzoekende 55-plussers moeten vaker dan anderen hun heil zoeken in een zogeheten ‘overstapberoep’ of zich laten omscholen. Dit omdat, zo weet de uitkeringsinstantie UWV in de Drechtsteden, deze oudere groep meer dan gemiddeld werkzaam was in minder kansrijke beroepen.

18 augustus