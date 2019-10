Schietpartij in Sliedrecht: twee mensen zwaargewond

Ophef rond beeld Willem van Oranje: 'Er is een smoes bedacht om de fout goed te praten'

18:52 Na de ophef over het beeld van Willem van Oranje in Dordrecht, waar de naam van Oudewater tot verbazing van velen ontbrak op de sokkel, dook Dordtenaar Hans Berrevoets de geschiedenisboeken in. Het historisch geweten van de stad trekt één conclusie over de schenker van het beeld: een miskleun die ze met een smoes proberen goed te praten. De stichting ontkent dat ten stelligste.