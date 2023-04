Schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht; één gewonde met spoed naar ziekenhuis, zoektocht naar jongen (17)

MET VIDEOEen man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar. De mogelijke schutter is een 17-jarige jongen, naar wie de politie momenteel op zoek is.