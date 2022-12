Schietpartij in groot landhuis Kinderdijk; man uit België (74) in hoofd geraakt, dader nog spoorloos

updateBij een schietpartij in een woning in Kinderdijk, aan de Puntweg, is een 74-jarige man uit Overijse (België) gewond geraakt. Hij zou in het hoofd zijn geraakt bij een inbraak of overval. De vrouw die er woont, bleef ongedeerd. Er is nog geen spoor van de verdachte(n). De politie zoekt getuigen.

Kort na middernacht, in de nacht van donderdag op vrijdag, ging het mis toen beide slachtoffers lagen te slapen. Een of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario. Een Team Grootschalig Onderzoek houdt zich bezig met de zaak en zoekt getuigen.

Slechte film

Omwonenden weten te vertellen dat de man regelmatig op bezoek komt bij de vrouw. Zij zou daar alleen wonen. Haar echtgenoot overleed enkele jaren geleden. Het slachtoffer zou volgens buurtbewoners haar vriend zijn. ,,Het is vreselijk, alsof we in een slechte film zitten’’, zegt een bewoonster van de Puntweg waar slechts drie adressen zijn aan het einde van een weg langs het water.

Volledig scherm Het onderzoek is uren later nog steeds in volle gang. © Jeffrey Groeneweg

Naast meerdere ambulances en politiewagens, kwam ook de traumahelikopter met het mobiel medisch team ter plaatse. De schietpartij vond plaats in een woning aan het uiteinde van de Puntweg, op het uiterste puntje van Kinderdijk. Er staan daar slechts een paar vrijstaande woningen, achter het terrein van IHC. De schietpartij vond plaats in een groot landhuis, dat uitkijkt op het water.

Witte pakken

Daar is het onderzoek uren later nog steeds aan de gang. De politie heeft een groot gebied rondom het landhuis afgezet, agenten in witte pakken lopen in en uit. Op dat adres is de Stichting Hollands Porselein gevestigd. Het is onbekend of dat iets met de schietpartij te maken heeft.

Wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden laat via twitter weten mee te leven met de betrokkenen en ‘we danken de hulpdiensten die massaal uitrukten’. Burgemeester Jaap Paans, van buurgemeente Alblasserdam, spreekt van ‘verschrikkelijk nieuws vanaf De Punt in het dorp Kinderdijk’ en zegt mee te leven met de getroffenen.

Volledig scherm Agenten doen in en om de woning onderzoek. © Jeffrey Groeneweg

Volledig scherm Het landhuis is afgezet met politielinten. © Jeffrey Groeneweg

